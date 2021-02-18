وزير الصحة يلوح بالحظر الكامل

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- لوح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، بالحظر الكامل للتجوال في حال عدم وجود التزام بالإجراءات الوقائية.وقال التميمي في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إن اللجنة “قد تلجأ للحظر الكامل إذا لم ترَ التزاماً بالإجراءات الوقائية خلال الأسبوعين المحددين”.وأضاف الوزير “بدأنا منذ اليوم بفرض الغرامات على الأشخاص الذين لا […]

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