وزيرة الهجرة: المساعدات والمنح المالية المقدمة من قبل الوزارة تشمل العوائل الايزيدية في جبل سنجار

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اجتمعت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع عضوة مفوضية حقوق الإنسان بسمة محمد للبحث في ملف العوائل الأيزيدية في جبل سنجار.وقالت الوزيرة، “العوائل الإيزيدية في جبل سنجار مشمولة بالمساعدات والمنح المالية التي تقدمها الوزارة للمتضررين من بطش داعش الإرهابي”، مؤكدة انها “مستمرة بتقديم المساعدات الاغاثية والاحتياجات الضرورية لهم”.ورجحت …

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