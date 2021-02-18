نائب: مباحثات الاقليم وبغداد ايجابية

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في مجلس النواب واللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان الكتل الشيعية والى الان لم تجب اللجنة حول حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الكتل الشيعية لم تجبوفد اقليم كوردستان واللجنة المالية الى الآن، حول صياغة الاتفاقية لحصة الكورد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021.

واضاف: لا يزال هنالك وقت بانتظار الكتل الشيعية لمناقشة مقترح واتفاق بيم حكومتي الاقليم والمركز حول حصة اقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، مؤكدا انه في حال اجابت الكتل الشيعية حول مسألة حصة الكورد من مشروع الموازنة، فأن مجلس النواب سيعقد اجتماعا ويصوت على مشروع القانون.

وحول الاخبار التي تناقلتها وسائل اعلام محلية حول وجود اتفاق شبه نهائي حول حصة اقليم كوردستان في الموازنة العامة لسنة 2021، قال ميرزا: ان المحادثات لا تزال مستمرة وهنالك تقدم في المباحثات، مبينا ان هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية اخبره ان الوضع يتقدم نحو الأفضل.

PUKmedia خاص

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