محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية لأول مرة في 5 جلسات

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط الأسهم والعملة الأمريكية.

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