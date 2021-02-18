نجم القلعة البيضاء السابق يهاجم رونالدو

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

وجه الإيطالي أنطونيو كاسانو، المهاجم السابق للقطبين الكرويين لمدينة ميلانو، وريال مدريد، انتقادات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد هزيمة يوفنتوس أمام بورتو في دوري الأبطال.

وقال كاسانو، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو (ظاهرة).



ربما يكون قد سجل مليار هدف، لكنه يواجه مشاكل مع أسلوب لعب أندريا بيرلو”.

وأضاف: “إنه دائما يظهر بشكل أناني.



لا يهتم إذا سجل الآخرون، ويعيش فقط ليسجل بنفسه.



لا يعيش من أجل كرة القدم.



إنه يعيش من أجل أهدافه.



هذا واضح”.

وتابع: “إذا وضعت تشافي، أوإنييستا، أو مودريتش، أو كروس خلف رونالدو، سوف يسجل 50 هدفا.



لكن الأفكار مختلفة في يوفنتوس ولديهم أسلوب لعب جديد”.

وختم كاسانو حديثه، قائلا: “لنكن صادقين بشأن وجود مشكلة لرونالدو مع يوفنتوس.



إن مرور السنوات يؤثر على الجميع، حتى بالنسبة لكريستيانو”.

يذكر أن رونالدو خسر مع فريقه يوفنتوس أمام مضيفه بورتو البرتغالي (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما أمس الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.



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