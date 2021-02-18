داعش الارهابي يقصف اطراف جلولاء بديالى

2021/02/18 | 22:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد مدير ناحية جلولاء وكالة في ديالى احمد الزركوشي ، الخميس، بان تنظيم داعش الارهابي قصف اطراف الناحية.

وقال الزركوشي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش الارهابي قصف اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) بقذيفة هاون سقطت على مقتربات نهر ديالى من الجهة الشرقية للناحية دون اي اصابات بشرية”.

واضاف الزركوشي،ان” القصف هو الاول من نوعه منذ 7 اشهر لحدود مركز جلولاء مؤكدا بان القوات الامنية تجري تمشيط واسع لمعرفة موقع اطلاق الهاون لمعالجته”.

وتعرضت جلولاء في الاونة الاخيرة الى هجمات داعشية متكررة ما ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية”.انتهى 25 ف

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