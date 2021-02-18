بيلوسي: مجلس النواب يهدف لتمرير حزمة التحفيز نهاية الأسبوع المقبل

2021/02/18 | 22:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن المشرعين يهدفون إلى تمرير خطة الإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار قبل نهاية فبراير/شباط.

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