مسؤول: المالية العراقية ستجري تغييراً على موازنة 2021

2021/02/18 | 22:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس وزراء العراق للشؤون المالية، أن وزارة المالية ستجري تغييرات على قانون الموازنة العامة لعام 2021.وأوضح محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أن وزارة المالية المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب …

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