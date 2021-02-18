وصول المحترف المغربي سفيان طلال إلى النجف لتمثيل نادي المحافظة الكروي

2021/02/18 | 22:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ وصل للنجف عبر مطارها الدولي، المغربي سفيان طلال تمهيدا لتمثيل نادي النجف في المرحلة الثانية من الدوري.وقد كان في استقباله في المطار رضوان الكندي رئيس الهيئة الادارية لنادي النجف الاشرف الرياضي.طلال من مواليد 1991 ومركزه المفضل صانع العاب.وسبق له ان مثل السالمية الكويتي.وهو رابع لاعب يتم التعاقد معه بعد الغيني ستيفن باور والعراقيين كنان عادل وناجي ناطق./انتهى

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