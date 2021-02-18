انطون سعادة: مؤسس الفكرة القومية العملية(1) - ميثم الجنابي

2021/02/18 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي تقديم عام ولد انطون سعادة في لبنان.



تلقى تعليمه الأولي في القاهرة.



هاجر عام 1919 إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث عمل لأشهر في محطة للقطارات وبعدها انتقل إلى البرازيل حيث كان يعمل والده.



وفيها انكب على تحصيل معارفه الجديدة في ميادين التاريخ والفلسفة والاجتماع والسياسة.



وسعى منذ وقت مبكر للعمل السياسي والفكري.



وتتوج عمله هذا بتأسيس الحزب القومي السوري وأيديولوجيته الخاصة.



في عام 1930 عاد ......





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