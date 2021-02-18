نيجرفان بارزاني يصدر توضيحاً بشأن قرار إنزال عقوبات بحق عدد من المعتقلين

2021/02/18 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

اصدر رئيس أقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرار إنزال عقوبات بحق عدد من المعتقلين.

وقال بارزاني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قراراً صدر عن المحكمة الثلاثاء الماضي، حول إنزال عقوبات بعدد من المعتقلين، اثار إنزعاجاً، ولكن هذا القرار ليس نهائياً"، مبيناً أنه "بموجب القانون يحق للمحكومين الطعن في قرار المحكمة، ومن مهام محكمة الاستئناف بناء على القانون وحقوق الإنسان والحق القانوني للمدعى عليه والمدعي واحتراماً لكل ذلك، أن تعيد النظر في القضية لكي يشعر الجميع بأن حقوقهم مصونة على حد سواء".

وأكد على "احترام سيادة القانون واحترام استقلالية قرارات المحكمة وعلى مبادئ حقوق الإنسان، حيث يجب أن تكون السيادة للقانون وليس من حق أحد أن يتدخل في شؤون المحكمة".

واضاف أن "شعب كردستان لن يتخلى أبداً عن الحرية، ولا يسمح باستخدام الحرية وسيلة لإجهاض الحرية نفسها، وإساءة استخدامها"، لافتاً الى أن "حماية الحرية والديمقراطية وترسيخهما وتعزيزهما تكمن في سيادة القانون واستقلال المحاكم، والذي يتمثل في صيغة عمل المحكمة والقضاة".

واشار الى أنه "يجب على المحاكم والقضاة أن يحترموا استقلاليتهم في سبيل حماية سيادة القانون، لكي تكون كرامة الإنسان وكرامة البلد محفوظين في ظل احترام القانون وسيادته".

ودعا بارزاني، "كل الأطراف إلى أن لا يعملوا في ظل حقوقهم وحريتهم في توجيه النقد والضغط المدني تجاه كل القرارات، لكونه عملاً يزعزع الثقة بالمحاكم والقانون والمؤسسات الأخرى، لأن غياب الثقة بسيادة القانون يفقد الناس الثقة بحياتهم وكرامتهم وأموالهم وممتلكاتهم.

وختم حديثه بالقول: "دعونا نجعل انتقاداتنا وأعمالنا في خدمة تحسين وسيادة القانون، وليس لتقويض ثقة الشعب بالقانون والمحاكم والمؤسسات الرسمية".

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