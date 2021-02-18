الشتاء يشتد .. ثلاث محافظات تدخل ’موجة ثلجية’

2021/02/18 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تساقط الثلوج في عدة محافظات.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في إيضاح تابعه "ناس"، (18 شباط 2021)، إن "خرائط الطقس تشير الى تساقط الثلوج يوم غد الجمعة وكذلك الأمطار على محافظة السليمانية وأربيل ودهوك، ويشمل تساقط الثلوج المناطق المنخفضة على فترات، وستشمل فرص الامطار على مناطق شمال الموصل وربما أجزاء من كركوك، أما باقي مناطق البلاد، فستشهد أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة".

وأضاف، "كما تشير التنبؤات إلى عودة حالة عدم الاستقرار في مناطق متفرقة من البلاد، حيث من المتوقع تجدد فرص الأمطار على المنطقة الغربية عصر ومساء غد الجمعة، وتشمل أغلب المناطق هناك ثم تتحرك السحب الممطرة في وقت متأخر من مساء الغد او نهار السبت لتشمل مناطق متفرقة من الموصل وصلاح الدين ومناطق شمال العاصمة بغداد وديالى وربما كربلاء أيضا".

وتابع، "ومتوقع حالة جوية جديدة منتصف الأسبوع المقبل"

وبين، "أما الرياح، فتكون شمالية غربية خفيفة السرعة في مناطق الجنوب وجنوبية غربية في المنطقة الغربية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق خفيفة السرعة".

الخارطة المرفقة توضح توقعات الأمطار وتساقط الثلوج ودرجات الحرارة خلال الـ24 ساعة القادمة

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