لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟

2021/02/18 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

سقط الطاغية وبعده بشهرين توفي الشيخ

الوائلي ، ومع سقوط الطاغية امتلأت

الجوامع والقاعات والمزارات بالخطباء

وبالرغم من ذلك الى يومنا هذا لازلنا

نتعلم ونستانس بمحاضرات الشيخ الوائلي

رحمه

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