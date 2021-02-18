مقتل ملاكم عراقي طعنا داخل منزله

2021/02/18 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

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أفاد مصدر أمني عراقي اليوم

الخميس بالعثور على الملاكم عمار هدف

مقتولا طعنا بالسكاكين داخل منزله في

العاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن

المصدر قوله إن خلافا عائليا أدى إلى

مقتل

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