محافظ البصرة: العقوبات المفروضة على المخالفين لحظر التجوال ستطبق من دون تهاون

2021/02/18 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع - سعد السماك

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الخميس، عن فرض حظر شامل للتجوال الالي وتنقل المواطنيين في عموم المحافظة.

وقال العيداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الامنية اغلقت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم مداخل المحافظة والاقضية والنواحي وقطعت الطرق العامة والشوارع الفرعية"، مبيناً أن "الحظر الساري ينتهي فجر الأثنين القادم"ز

وأكد أن "فرض حظر التجوال سيطبق بعد الساعة الثامنة في ليل الاثنين والثلاثاء والاربعاء ويستمر ذلك النظام لمدة اسبوعين".

وشدد على أن "الفقرات الخاصة بالعقوبات المفروضة على المخالفين ستطبق بدون تهاون"، مؤكداً أن "القوات الامنية ومفارز الصحة نفذت غرامات بحق المخالفين للتعليمات المذكروة في قرار الحظر".

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