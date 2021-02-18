ارجاء مهرجان النخيلة الثقافي السنوي بسبب جائحة كورونا

2021/02/18 | 23:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ نينا / قررت اللجنة المشرفة على مهرجان النخيلة الثقافي السنوي المزمع اقامته في الثالث عشر من شهر اذار القادم تأجيله بسبب انتشار فايروس كورونا .وقال رئيس اللجنة حميد الطرفي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان اللجنة قررت تأجيل اقامة المهرجان الى وقت غير مسمى بسبب انتشار فايروس كورونا مقدما شكره وتقديره الى كل من ساهم في دعم المهرجان وعلى رأسهم نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ./انتهى

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