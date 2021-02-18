تأكيد إصابة المرجع إسحاق الفياض بفيروس كورونا

2021/02/18 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تأكدت إصابة المرجع الديني إسحاق الفياض بعد ساعات من تداول أنباء بهذا الشأن وفقاً لما أعلنه موقع الأئمة الاثنا عشر التابع للعتبة الحسينية.ونقل الموقع عن مصدر مقرب من المرجع أن "سماحة الشيخ الفياض أصيب بفيروس كورونا بعد تشخيصه بالفحوصات والتحليلات المختبرية".وقال: إن "سماحته يخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي عراقي متخصص وإن حالته الصحية مستقرة بفضل الله تعالى وهو يدعو للمؤمنين في هذا الشهر الشريف أن يبعد عنهم الوباء والبلاء وأن يحفظهم ويحفظ بلادنا".

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