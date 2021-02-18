امطار وانخفاض في درجات الحرارة.. حالة طقس العراق خلال حظر التجوال

2021/02/18 | 23:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، الخميس، ان تشهد البلاد خلال الايام الثلاثة المقبلة سقوط امطار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال العطية في منشور له على الفيسبوك، ان "خرائط الطقس تشير الى تساقط الثلوج يوم غد الجمعة وكذلك الأمطار على محافظة السليمانية وأربيل ودهوك، ويشمل تساقط الثلوج المناطق المنخفضة على فترات، وستشمل فرص الامطار على مناطق شمال الموصل وربما أجزاء من كركوك، أما باقي مناطق البلاد، فستشهد أجواء مستقرة مع ظهور بعض السحب المتفرقة".



وأضاف، "كما تشير التنبؤات إلى عودة حالة عدم الاستقرار في مناطق متفرقة من البلاد، حيث من المتوقع تجدد فرص الأمطار على المنطقة الغربية عصر ومساء غد الجمعة، وتشمل أغلب المناطق هناك ثم تتحرك السحب الممطرة في وقت متأخر من مساء الغد او نهار السبت لتشمل مناطق متفرقة من الموصل وصلاح الدين ومناطق شمال العاصمة بغداد وديالى وربما كربلاء أيضا".



وتابع، "ومتوقع حالة جوية جديدة منتصف الأسبوع المقبل"، مبينا "أما الرياح، فتكون شمالية غربية خفيفة السرعة في مناطق الجنوب وجنوبية غربية في المنطقة الغربية ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق خفيفة السرعة".

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