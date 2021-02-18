عداء ايزيدي يحصل على المركز الثاني في ماراثون جامعة دهوك

2021/02/18 | 23:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين حصل العداء الايزيدي سامان رشيد 27 عاماً على المركز الثاني في ماراثون جامعة دهوك وذلك بمشاركة ما يقارب 100 عداء حيث كان جميعهم طلبة الجامعة بمختلف أقسامها.وقال العداء “سامان رشيد” لـ “ايزيدي 24″، “شاركت اليوم في ماراثون جامعة دهوك و الحمدالله حصلت على المركز الثاني على مستوى جامعة دهوك …

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