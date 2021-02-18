محدث.. النفط يتراجع للمرة الأولى بـ4 جلسات بعد بيانات المخزونات

2021/02/18 | 23:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط لأول مرة في 4 جلسات متتالية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتتراجع من أعلى مستوى في 13 شهراً، رغم هبوط بيانات

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