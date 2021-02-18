اصابة المرجع الديني اية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا

2021/02/18 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر مقرب من مكتب سماحة المرجع

الديني آية الله العظمى الشيخ محمد

إسحاق الفياص، الخميس، إصابة سماحته

بفيروس كورونا.

وأبلغ المصدر وكالة نون الخبرية في

اتصال هاتفي أن "سماحة الشيخ الفياض

أصيب بفيروس

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