بالصور:ايقاف حركة العجلات وصمت في شوارع كربلاء في اول ايام الحظر

2021/02/18 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت شوارع محافظة كربلاء المقدسة

انتشار السيطرات ومنع حركة العجلات

والمارة في اول ايام الحضر الكلي

بالمحافظة

واصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة

في العراق، قرارات عدة للحد من انتشار

فيروس كورونا، من

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