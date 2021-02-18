مسح:ثقة رؤساء الشركات في الاقتصاد الأمريكي ترتفع لأعلى مستوى بـ17عاماً

2021/02/18 | 23:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهر مسح حديث ارتفاع ثقة قادة الشركات الأمريكية بشأن اقتصاد الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 17 عاماً.

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