الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا تطالب بعودة

2021/02/18 | 23:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت واشنطن أن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا دعوا إثر مباحثات رباعية، الخميس، إلى عودة "عاجلة" للديموقراطية في بورما.

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