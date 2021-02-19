روما يقترب من ثمن نهائي اليوروبا ليج بثنائية في براجا... والنجم الأحمر يخطف تعادلاً قاتلاً أمام ميلان

2021/02/19 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ فاز روما على مضيفه سبورتينج براجا، اليوم الخميس، بهدفين دون رد، على الملعب البلدي في براجا، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.وسجل هدفي روما، إدين دجيكو وبورخا مايورال في الدقيقتين 5 و86، في لقاء فشل فيه براجا، في تسجيل هدف ينعش به آماله في لقاء العودة.ويواصل روما موسمه القوي حيث يحل في الترتيب الثالث بجدول الكالتشيو، وسط منافسة شرسة مع إنتر ميلان المتصدر وميلان الوصيف، ويوفنتوس، حامل اللقب وصاحب المركز الرابع.وفي مباراة أخرى تعادل ميلان مع مضيفه النجم الأحمر الصربي، بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راجكو ميتيتش بصربيا، في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.وأحرز أهداف ميلان كل من رادوفان بانكوف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42، وثيو هيرنانديز من ركلة جزاء بالدقيقة 61، فيما سجل للنجم الأحمر كانجا بالدقيقة 52 من علامة الجزاء، وميلان بافكوف بالدقيقة 90+3.ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب على ملعب سان سيرو بميلانو، يوم الخميس المقبل، لحسم المتأهل للدور المقبل من المسابقة./انتهى9

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