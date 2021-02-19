بالوثيقة .. استثناء موظفي مفوضية الانتخابات من اجراءات حظر التجوال الشامل

2021/02/19 | 00:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجه السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي ، قيادة العمليات المشتركة باستثناء موظفي مفوضية الانتخابات وموظفي تسجيل الناخبين من اجراءات حظر التجوال الشامل لانجاز عملهم./انتهى9

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