2021/02/19 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان : قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الخميس، إن الهجوم الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، يؤكد الحاجة لمواصلة جهودنا في المنطقة.في اشارة الى امكانية ترسيخ الوجود الامريكي بالعراق والمنطقة .ورحب أوستن، بقرار حلف الناتو توسيع مهام تدريب القوات العراقية، مشددا على التزام واشنطن بهزيمة تنظيم داعش في العراق وتحقيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الامريكي يعلّق على هجوم أربيل والناتو يعلن: لن نتسرع بالانسحاب من العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الامريكي يعلّق على هجوم أربيل والناتو يعلن: لن نتسرع بالانسحاب من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).