الرئيس الجزائري يحلّ البرلمان ويصدر عفواً عن معتقلين من الحراك

2021/02/19 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في خطاب إلى الأمّة مساء الخميس أنّه قرّر حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، مشيراً إلى أنّه سيُجري في غضون 48 ساعة تعديلاً حكومياً وأنّه أصدر عفواً عن حوالى 60 معتقلاً من ناشطي الحراك.وقال تبّون في الخطاب الذي بث مباشرة على الهواء “لقد […]

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