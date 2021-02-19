2021/02/19 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – حذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس إيران من تداعيات “خطيرة” لمضيّها قدما في تنفيذ تهديدها بفرض قيود على مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق النووي.وأكدت الدول الأوروبية الثلاث ومعها الولايات المتحدة عقب محادثات بينها أنها “موحدة في التحذير من خطورة أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان أوروبي-أميركي يحذّر طهران من تداعيات “خطيرة” لأي تقييد لعمل مفتّشي الوكالة الذرية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان أوروبي-أميركي يحذّر طهران من تداعيات “خطيرة” لأي تقييد لعمل مفتّشي الوكالة الذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).