نجاح خطة قيادة العمليات المشتركة في فرض حظر التجوال في البلاد

2021/02/19 | 00:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجحت قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع قيادات عمليات المحافظات في فرض حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وخلت شوارع العاصمة بغداد والمحافظات من العجلات والمارة، بعد فرض الحظر بقرار صارم من خلية الأزمة، وبإشراف مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، فيما كان التجول حصرا للقوات الأمنية وكوادر الصحة والإعلاميين، فيما توزعت فرق الدفاع المدني في شوارع ومداخل المناطق لنقل الحالات الطارئة، وجاء قرار فرض حظر التجوال بعد انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

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