العلاقات الحميمة قبل الزواج

2021/02/19 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الحب جريمة؟ وهل تعتبر ممارسة الجنس الرضائية خارج إطار الزواج جريمة يعاقب عليها القانون؟ هذه الحلقة تناقش هذه القضية

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