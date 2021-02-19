بالصور.. تطبيق قرار حظر التجوال ومحاسبة المخالفين

2021/02/19 | 00:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

رصدت عدسة مراسلو وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إجراءات حظر التجوال، ومحاسبة المخالفين في المحافظات.

المراسلون أكدوا أن حظر التجوال ابتدأ في المحافظات من الساعة الثامنة مساءً لليوم الخميس، وبحسب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسط إجراءات مشددة.

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