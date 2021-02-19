تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر

2021/02/19 | 00:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لتسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

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