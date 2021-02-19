التحالف الدولي يتعرض لهجومين منفصلين في العراق

2021/02/19 | 00:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة عمليات البصرة، الخميس، استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بعبوة ناسفة، فيما تعرض رتل آخر في الديوانية لذات نوع الهجوم، مما اسفر عن إصابة عنصر أمن عراقي وتضرر شاحنة.

وقالت القيادة لـ NRT عربية، (18 شباط 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق البصرة السريع".

وأضافت، أن "الهجوم لم يخلف اضرارا أو إصابات بشرية".

ويعد هذا ثاني هجوم من نوعه بعد هجوم أول في الديوانية تسبب بإصابة عنصر أمن عراقي والحق اضرارا بشاحنة.

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