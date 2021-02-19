واشنطن تبلغ مجلس الأمن بإلغاء إعلان سابق بإعادة فرض عقوبات على إيران

2021/02/19 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - متابعة

أبلغت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مجلس الأمن بإلغاء إعلان سابق لإدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران.

مسؤول أمريكي أكد أن واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الاوروبي لإجراء محادثات مع إيران.

المصدر: رويترز

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