2021/02/19 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تقبل دعوة أوروبية لمحادثات نووية تشارك فيها إيران

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