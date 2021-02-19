أنشهد نهاية اليسار في انتخابات فلسطين؟ - جواد بولس

2021/02/19 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس كنت عائدًا إلى بيتي في القدس استعيد تفاصيل محادثتي مع بعض الاصدقاء الذين قابلتهم في رام الله، التي غبت عنها قسرًا أسابيع كثيرة؛ وأسفت لأنني لم أتذكر تفاصيل حادثة، لو تلوت تفاصيلها عليهم، رغم حصولها معي قبل سبعة عشر عامًا، لعزّزت ما قلته لهم خلال نقاشنا الذي دار بشكل طبيعي حول الانتخابات المزمع اجراؤها في فلسطين.فبعيدًا عن جميع محاور النقاش التي أثيرت، أشرت، بدوري، إلى أن أبرز المشاهد فيها ......





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