2021/02/19 | 02:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوستن يؤكد لابن سلمان "الشراكة الدفاعية" بين البلدين

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