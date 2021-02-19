2021/02/19 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرازيل تتخطى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تتخطى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تتخطى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).