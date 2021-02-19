واشنطن تعكس قرارا سابقا بشأن إيران.. وتوجه رسالة لبعثة طهران في نيويورك

2021/02/19 | 03:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تعكس قرار ترامب بشأن "سناب باك" على إيران..وتوجه رسالة ترحيب لبعثة طهران في نيويورك

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