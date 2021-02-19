القاهرة: روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة

2021/02/19 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة بمصر

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