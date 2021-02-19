2021/02/19 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُنظر إلى الاعتقالات الأخيرة التي حظيت بدعاية كبيرة لعملاء إيرانيين مزعومين في تركيا على أنها مؤشر على التوترات بين تركيا وإيران وسط المنافسة الإقليمية، وفقا لموقع "فويس أوف أميركا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقالات واتهامات علنية.. توتر متزايد بين إيران وتركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقالات واتهامات علنية.. توتر متزايد بين إيران وتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).