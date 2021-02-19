خدش الحياء المقدس

2021/02/19 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازدادت حدة الاتهامات بكلمة "خدش الحياء العام" في الآونة الأخيرة والعجيب في هذا الأمر أنه، أي "خدش الحياء" شيئ نسبي لا يوجد تحديد واضح له.فبصورة متكررة نسمع عن بعض المحاميين الذين تخصصوا في رفع دعاوى قضائية ضد كل فنانة تلبس لبساً جذاباً أو – كما يرونه – مثيراً لغرائزهم.

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