إدارة بايدن تتحدث عن الاتفاق النووي مع إيران.. هذا ما أبلغته لاسرائيل!

2021/02/19 | 08:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر مطلع، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغت إسرائيل مسبقا بنية الولايات المتحدة إعلان استعداداها للتفاوض مع إيران حول العودة للاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله في تصريحات أمس الخميس، 18 شباط 2021، إن "الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة 5+1".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد ابلغ في وقت سابق، كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وعلى الرغم من التوقعات الواسعة لعودة الطرفين إلى الصفقة، إلا أن السلطات الإيرانية وإدارة بايدن على خلاف بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

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