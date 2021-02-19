مجرم يسلم نفسه للشرطة هربا من العزل المنزلي مع رفاقه

2021/02/19 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة تتسم بالطرافة والغرابة، أقدم رجل مطلوب على تسليم نفسه للشرطة البريطانية في مقاطعة وست سوسيكس جنوبي شرق إنكلترا، ولكن لأسباب أخرى بعيدة عن "صحوة الضمير" أو التكفير عن جرائمه.

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