تأكيد إصابة احد مراجع الدين في النجف بفيروس كورونا

2021/02/19 | 09:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مكتب المرجع الديني أسحاق الفياض، اليوم الجمعة، إصابة المرجع بفيروس كورونا.وقال المكتب، في بيان، إن “آخر الفحوصات أظهرت إصابة سماحة الشيخ الفياض بفيروس كورونا”.وأضاف ان “الحالة الصحية للمرجع الآن مستقرة ويدعو لجميع العراقيين بالعافية وحسن العاقبة وأن يدفع الله عنهم البلاء والوباء كما يرجو أن لا ينسوه من خالص دعائهم”.

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