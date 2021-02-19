يستطيع أن يسد مصاريف العراق أجمعه لمدة عامين.. صاحب سيارات تسلا يتربع على عرش أغنى رجل في العالم

2021/02/19 | 09:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصبح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك صاحب شركة تسلام الاميركية للسيارات الكهربائية، أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت قيمتها 199.9 مليار دولار، وهو مبلغ يقارب موازنة العراق لعامين متتالين.

وتمكن ماسك من تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” جيف بيزوس، بعد ارتفاع قيمة أسهم شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، وفقا لما ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.

وتبلغ ثروة بيزوس 194.2 مليار دولار وفقا للوكالة، وقد تربع على عرش أغنى رجل في العالم من 2017 إلى 7 يناير المنصرم، قبل أن يبدأ رجلا الأعمال في التناوب على هذا المركز بعدها.

واستطاع ماسك زيادة ثروته بأكثر من 150 مليار دولار في آخر 12 شهرا، بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد.

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