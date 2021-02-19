الفتى الذهبي يبعث بإشارة جديدة لمسؤولي ريال مدريد

2021/02/19 | 09:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، رسالة مبطنة لمسؤولي ريال مدريد، للإشارة إلى رغبته بارتداء قميص “المرينغي”، وسط نية الفريق الملكي للتوقيع معه.وقام هالاند “الفتى الذهبي” بالتوقيع على قمصان عدد من مشجعي ريال مدريد، الذين كانوا ينتظرونه أمام الفندق قبل مواجهة إشبيلية، لالتقاط الصور وسؤاله عن مستقبله بالانتقال إلى ريال مدريد، […]

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