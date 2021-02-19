محافظة عراقية جديدة تدخل قائمة السلالة الجديدة لكورونا

2021/02/19 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة واسط، عن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في المحافظة، كما تم تسجيلها بالمحافظات الاخرى.

وذكرت الدائرة في بيان أنه “في الوقت الذي يشهد فيه العراق تزايدا ملحوظا في إعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19 تهيب دائرة صحة واسط بأبناء المحافظة بضرورة الالتزام التام بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وخاصة ارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة”.

وأضافت أنه “تم إجراء فحوصات توكيدية لعينات من المرضى المصابين بهذا الفايروس من محافظتنا في مختبرات الصحة العامة في بغداد وأظهرت النتائج اصابتها بالسلالة المتحورة الجديدة للفايروس التاجي ( كوفيد 19 )، مثلما تم تسجيلها في بعض محافظات العراق والتي تتميز بسرعة الانتشار وإصابتها للأطفال”، مشددة على “الالتزام التام بالإجراءات الوقائية وهي الكفيلة بقطع سلسلة انتشار المرض”.

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