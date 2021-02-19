هل انتفت الحاجة الى الإيديولوجيا؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/02/19 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة تعاني مجتمعاتنا من فقر كبير في الجوانب المتعلقة بفهم المفاهيم والمصطلحات الحديثة التي أفرزها التطور الفكري في حضارتنا المعاصرة.



وما تزال أذهاننا تحمل تصورات مشوشة عن مفاهيم ومصطلحات نتداولها أو نبحثها في نقاشاتنا، أمر يؤدي ولا شك الى الخروج بنتائج خاطئة لتلك النقاشات.



من أكثر المصطلحات غموضا في الأذهان مصطلح إيديولوجيا.



الذي تم تداوله بشدة بعد أنهيار التجربة الإشتراكية في أوربا الشرقية، بما أو ......





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